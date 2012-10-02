Китайские хакеры атаковали Белый дом

Об этом, как сообщает Reuters, заявили в понедельник, 1 октября, официальные представители администрации президента США.

Взлом сети, произошедший в сентябре, удалось выявить на ранней стадии, заявили они, подчеркнув, что доступ к секретным сведениям хакеры не получили. В ходе кибератаки использовалась техника "направленного фишинга" ("spear-phishing") - рассылка поддельных электронных писем. Никаких версий о том, кто стоит за взломом, представители Белого дома не озвучили.

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О взломе компьютерной сети Белого дома в воскресенье сообщал сайт The Washington Free Beacon со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента США, пожелавшие остаться неназванными. Кибератаку, по данным сайта, провела группа хакеров, связанная с правительством Китая. Им, как утверждали собеседники The Washington Free Beacon, в частности, удалось получить доступ к сети военного управления Белого дома (White House Military Office, WHMO), через которую, в числе прочего, осуществляется управление американским ядерным арсеналом.

Администрация президента Барака Обамы, напоминает Лента.ру, в ближайшее время намерена обязать федеральные агентства разработать новую программу по обеспечению безопасности компьютерных сетей. На такой шаг Белый дом вынужден пойти после того, как Конгресс США отклонил законопроект о компьютерной безопасности, подготовленный администрацией президента Обамы.