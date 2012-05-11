Китайские хакеры по настойчивости шпионажа в США опередили даже россиян

Для борьбы с этой бедой возникла даже сеть компьютерных фирм, которые специализируются именно на противодействии такому шпионажу, сообщает Радио Свобода.

«Это настоящая война, хотя и без армии», заметил сенатор Джозеф Либерман, соавтор нового законопроекта, что его в настоящее время обсуждает Конгресс. Законопроектом предлагается обязать больших производителей компьютеров, таких как Dell и Hewlet-Paccard, усилить защиту своей продукции от хакеров.

Наибольшую угрозу, как считают, в настоящее время составляют китайские компьютерные злоумышленники. Они настойчиво взламывают защиту компаний с целью своровать промышленные тайны, технологические разработки, чертежи и тому подобное.

Китайские хакеры по настойчивости шпионажа опередили даже россиян, которых раньше считали абсолютными лидерами компьютерных краж.

«Россияне также занимаются этим, но не так, как это делают китайцы. Россияне подходят тихо и более творчески. Китайцы действуют громко, широко и агрессивно», – утверждает Ричард Бейтлич, шеф службы компании «Мендиент», которая специализируется на борьбе с промышленным шпионажем в интернете.