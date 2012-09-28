Совет ЕС отменил санкции против 11 лидеров Приднестровья

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Советы ЕС.

В пресс-службе отметили, что отмена санкций является результатом прогресса на переговорах по урегулированию Приднестровского конфликта в формате “5+2”.

При этом в пресс-службе отметили, что санкции могут быть возобновлены против тех, кто будет блокировать прогресс в решении вопроса деятельности молдавских школ с использованием латиницы.

По данным пресс-службы, сегодняшним решением Совет ЕС сохранил соответствующие положения в своем предыдущем решении, изъяв лишь перечень конкретных лиц, которых такие санкции касались.

Как сообщал УНИАН, впервые санкции против лидеров Приднестровья были введены в 2003 году, а в 2004 году перечень лиц, которым был запрещен въезд в ЕС, был расширен.

С 2010 года действие санкций было приостановлено.