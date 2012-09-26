Греческая полиция разгоняет бастующих слезоточивым газом

Около 50 тысяч человек, которые представляли частный и общественный сектор экономики, прошли колонной к зданию парламента, протестуя против сокращений бюджета. Также в Греции продолжается суточная забастовка, к которой призывали два крупнейшие профсоюза страны.

Тысячи полицейских должны были следить за тем, чтобы протесты не переросли в насилие, пишет Радио Свобода.

Бюджетные сокращения являются предпосылкой предоставления следующего транша из общего кредита, который Греции предоставляют Европейский союз и Международный валютный фонд.