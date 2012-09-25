Прокуратура Чечни требует закрыть YouTube

Сообщается, что несколько провайдеров уже закрыли доступ к YouTube. Руководители местных отделений тех компаний, которые еще не закрыли доступ к сайту - МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" - были в понедельник приглашены в прокуратуру, где от них потребовали блокировать YouTube, сообщает Радио Свобода. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, если этого не будет сделано, организации "понесут ответственность согласно закону".

Генпрокуратура Чечни ранее признала фильм "Невинность мусульман" экстремистским. Ограничения на доступ к YouTube - крупнейшему в мире видеохостингу - были введены еще в ряде регионов России. При этом решения суда о признании фильма экстремистским пока вынесено не было.

Любительский фильм "Невинность мусульман", снятый в США, вызвал акции протеста во многих исламских странах, при которых погибли десятки людей.