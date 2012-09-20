Боевики пытались "захватить власть" на учениях в Литве

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в преддверие активной фазы канадские инструкторы провели с военнослужащими многонациональной роты Echo занятия по противодействию самодельным взрывным устройствам и засадам.

В течение тренировки по патрулированию местности на бронетранспортерах М113 украинские десантники овладели техникой «прочесывания» местности, выявления взрывчатки и т.п.

«Самодельные взрывные устройства – это один из наиболее распространенных видов оружия локальных конфликтов. Канадские коллеги, которые приобрели уникальный опыт обезвреживания и защиты от СВУ во время операций в Афганистане, учили нас правильно обращаться со взрывчаткой. Иногда некоторые “мелочи” способны обезопасить жизнь и здоровье сотен солдат», – рассказал командир украинского взвода старший лейтенант Андрей Ковалевский.

Под наблюдением канадских инструкторов украинские, польские и литовские военные обнаруживали удобные места для закладывания взрывчатки. Внимание обращалось на занятие бронетранспортером правильной позиции, порядок осмотра местности. Основным критерием общей оценки было правильное обращение военнослужащих с опасными предметами. В частности, запрещалось прочесывать местность на близком расстоянии друг от друга, приближаться на опасное расстояние к потенциальной угрозе, а о месте находки нужно было докладывать так, чтобы не спровоцировать врага выполнить подрыв.

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По сценарию учений коалиционные силы получили боевой приказ для проведения наземной операции. Согласно замыслу, после смерти местного лидера боевики, применяя силу, решили привести к власти своего представителя. Как составляющая многонациональной роты Echo украинский взвод получил задачу по патрулированию зоны ответственности.

После завершения “операции” украинские десантники под командованием старшего лейтенанта А.Ковалевского совместно с польскими и литовскими военнослужащими обезвредят незаконно созданные вооруженные формирования и будут выполнять другие задачи. Конечным этапом учений станет взятие под контроль населенного пункта в зоне ответственности.