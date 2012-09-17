Украинские десантники участвуют в учениях “Кленовая арка”

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, совместно с канадскими, литовскими и польскими коллегами украинские десантники тренируются в выполнении заданий в составе многонациональных сил во время миротворческих операций.

На базе военного полигона Пабраде в Литве состоялась церемония открытия многонациональных тактических учений “Кленовая арка-2012”. Во время торжественного построения к участникам обратился командир механизированной бригады “Железный Волк” Вооруженных сил Литовской Республики полковник Вальдемар Рупшиис, который отметил, что проведение учений “Кленовая арка-2012” является свидетельством высокого уровня сотрудничества и партнерства между Вооруженными силами Канады, Польши, Украины и Литовской Республики.

Накануне около 120 военнослужащих из Украины, Канады, Литвы и Польши проводили занятия по соблюдению мер безопасности и правил обращения с оружием и военной техникой во время учений.

Участники мероприятия ознакомились со строением автоматической винтовки AK-4, пулемета FN MAG, бронетранспортера M-113, литовскими радиостанциями и другим вооружением и оборудованием.