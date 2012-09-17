Лукашенко подарил шейхам охотничьи угодья под Минском

Об этом сообщает "Газета.ру".

В белорусские СМИ попало распоряжение, подписанное первым зампредседателя Минского облисполкома.

Согласно распоряжению, до конца 2012 года государству Катар должны быть безвозмездно переданы большие участки земли в Логойском и Смолевичском районах Минской области для строительства резиденции и охотничьих вольеров. Земли предоставляются Катару на безвозмездной основе, без взимания платы за аренду, сроком на 99 лет.

Ранее в интернете появилась копия протокола поручений президента Белоруссии по итогам его поездки в Катар. Документ датирован 28 сентября 2011 года и помечен грифом «для служебного пользования». В нем говорится о необходимости реализации инвестиционного проекта «Катарский остров» и создании совместных предприятий по добыче калийных солей в Гомельской области.

Также известно, что спецподразделения Катара проходили подготовку в Минске за несколько месяцев до событий в Ливии. А позднее, в августе 2011 года, мировые СМИ сообщали о том, что спецподразделения Катара инструктировали ливийских повстанцев. Также появлялась информация об их участии в боевых действиях, в том числе в захвате Каддафи.