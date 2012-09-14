РФ расценила резолюцию Европарламента как вмешательство во внутренние дела

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, текстом которого располагает УНИАН.

«Рассматриваем ряд прозвучавших в резолюции критических замечаний вкупе с необоснованными политическими обобщениями не иначе как вмешательство во внутренние дела либо попытку подменить собой российской правосудие, что противоречит принципам правового государства и разделения властей», - говорится в комментарии.

По мнению МИД РФ, в работе над документом евродепутатам в очередной раз не удалось сбалансированно подойти к анализу ситуации в России.

«Складывается впечатление, что резолюция составлена на основе непроверенной или однобокой информации, а т.н. пристрастный «анализ» изложенных в ней фактов не добавляет итоговому тексту объективности», - отмечает МИД РФ.

При этом, подчеркивается, что например, не учитываются исчерпывающие разъяснения, которые европарламентарии получают от своих российских коллег в ходе заседаний рабочих групп Комитета парламентского сотрудничества Россия - ЕС.

«Надеемся, что в будущем члены Европарламента будут избегать политически ангажированных оценок, а также практически выборочного выпячивания отдельных и заведомо «неоднозначных» случаев и, наконец, обратят внимание на тот факт, что с правами человека не все в порядке и в самом Евросоюзе, наиболее вопиющий пример – положение «неграждан» в Латвии и Эстонии», - подчеркивается в комментарии МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября европейский парламент выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере прав человека в Российской Федерации.

В частности, в документе, принятом большинством голосов депутаты, отметили, что дальнейшее развитие двусторонних отношений между Евросоюзом и Россией будет зависеть от усилий официальной Москвы по усилению демократии, верховенства права и уважению к фундаментальных правам человека.

«(Европарламент – УНИАН) выражает свою глубокую обеспокоенность другими политически мотивированными судебными процессами, в частности, уголовным преследованием научных работников, обвиняемых в шпионаже и сотрудничестве с иностранными научными институтами, осуждение оппозиционной активистки Таисии Осиповой к восьми годам пребывания в колонии в рамках судебного процесса, который кажется политически мотивированным... И политически мотивированные уголовные обвинения против более чем десяти участников демонстрации протеста в Москве 6 мая...», - говорится в документе.

Европарламент также выразил разочарование решением о заключении на 2 года трех участниц панк-группы Pussy Riot.

Евродепутаты обратили внимание на ряд законов, принятых в последнее время в России, которые, по мнению депутатов, сужают права и свободы граждан. Среди них – законы о мирных собраниях, о деятельности неправительственных общественных организаций, об ограничении свободы в Интернете, а также закон об экстремизме. Депутаты напомнили, что, согласно выводам Венецианской комиссии, закон об экстремизме предоставляет достаточно широкие возможности для трактовки понятий “экстремистская деятельность” и “экстремистская организация”.