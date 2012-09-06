В Турции взорвался склад боеприпасов: 25 погибших

Как сообщает РИА «Новости», по данным Генштаба Вооруженных сил Турции, взрыв прогремел в среду вечером на складе, где хранятся боевые гранаты. Ранения получили также четверо военных. Причина ЧП выясняется.

По сообщениям местных СМИ, на складе проводилась инвентаризация.

Взрыв был настолько мощным, что в административном центре провинции отключилась электроэнергия, во многих домах, расположенных рядом с военной частью, вылетели стекла, местные жители в панике выбежали на улицу, посчитав, что произошло сильное землетрясение.