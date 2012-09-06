В Турции взорвался склад боеприпасов: 25 погибших
12:14, 06 сентября 2012Мир
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По меньшей мере 25 военнослужащих турецкой армии погибли в результате взрыва склада боеприпасов в провинции Афьон в центральной части страны.
Как сообщает РИА «Новости», по данным Генштаба Вооруженных сил Турции, взрыв прогремел в среду вечером на складе, где хранятся боевые гранаты. Ранения получили также четверо военных. Причина ЧП выясняется.
По сообщениям местных СМИ, на складе проводилась инвентаризация.
Взрыв был настолько мощным, что в административном центре провинции отключилась электроэнергия, во многих домах, расположенных рядом с военной частью, вылетели стекла, местные жители в панике выбежали на улицу, посчитав, что произошло сильное землетрясение.
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