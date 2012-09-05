Генсек НАТО едет в Армению на фоне обострения конфликта

Расмуссен встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном и министром обороны Сейраном Оганяном.

Расмуссен приезжает в Армению в непростое время, это связано со скандалом вокруг лейтенанта азербайджанской армии Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за зверское убийство в 2004 году в Будапеште армянского офицера и экстрадированного в августе т.г. в Баку. По возвращении в Азербайджан он был помилован президентом Ильхамом Алиевым. Более того, Сафарову было присвоено звание майора.

По теме: Армения обвинила Венгрию в продажности и прервала дипотношения

Это вызвало резкую реакцию в Ереване. Президент Армении Серж Саргсян заявил на встрече с руководителями аккредитованных в стране диппредставительств о приостановлении дипломатических отношений и всех официальных связей с Венгрией. Министр обороны Армении Сейран Оганян и начальник главного штаба ВС страны Юрий Хачатуров распорядились "повысить бдительность войск".

Армянская общественность намерена встретить Расмуссена в Ереване акциями протеста.

По мнению экспертов, генсеку НАТО придется отвечать за действия одной из стран-членов альянса, и позиция Расмуссена, скорее всего, будет отражать и позицию ЕС.

По теме: В армянском парламенте призвали признать Нагорный Карабах

Сотрудничество между Арменией и Североатлантическим альянсом в настоящее время строится в соответствии с Планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP) Армения-НАТО, который был подписан в декабре 2005 года, замечает РИА "Новости".

Участие Армении в IPAP предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

Армения также участвует в миротворческих операциях в Косово и Афганистане. Армения стремится углубить практическое и политическое сотрудничество с НАТО, однако, согласно официальной позиции, не стремится к членству в Североатлантическом альянсе.