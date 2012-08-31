Армения обвинила Венгрию в продажности и прервала дипотношения

Как передает "Новости-Армения", об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на экстренном совещании с представителями аккредитованных в стране диппредставительств.

"Я официально заявляю, что сегодня мы приостанавливаем дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией", - сказал он.

Отношения Армении и Венгрии резко обострились из-за решения Будапешта экстрадировать в Азербайджан Рамиля Сафарова, отбывавшего пожизненное заключение за убийство в 2004 году армянского офицера.

19 февраля 2004 года лейтенант армянской армии Гурген Маргарян, командированный в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", был во сне зарублен топором азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым - слушателем тех же курсов. 13 апреля 2006 года суд первой инстанции Будапешта приговорил Р.Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. В феврале 2007 года Апелляционный суд оставил приговор неизменным. Однако, в пятницу Р.Сафаров вернулся в Азербайджан и был помилован президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Армении С.Саргсян в этой связи обвинил власти Венгрии в сговоре с Баку.

Омбудсмен Армении, глава общественной организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян обвинила Венгрию в продажности и бесчестности. Венгерские издания сообщили, что Азербайджан готовится приобрести венгерские правительственные облигации стоимостью в 2-3 млрд. евро. По мнению аналитиков, Баку использовала эту сделку для возвращения Сафарова.