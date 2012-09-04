В армянском парламенте призвали признать Нагорный Карабах

Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение парламента Армении.

Инициатива обосновывается тем, что непризнаная Нагорно-Карабахская Республика "удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым международным законодательством к суверенным государствам", пишет Лента.ру со ссылкой на "Новости-Армения".

Нагорный Карабах, являющийся местом компактного проживания армян, провозгласил независимость от Азербайджана в начале 1990-х годов. После вооруженного конфликта Нагорно-Карабахская Республика сохранила независимость от Азербайджана (который считает регион "оккупированным армянами"), однако международного признания не получила даже от Армении.

В парламенте Армении уже неоднократно поднимался вопрос о признании НКР. Однако власти неизменно отказывались поддержать инициативу, заявляя, что "на данном этапе это нецелесообразно".

Призывы признать Карабах вновь зазвучали в Армении на фоне скандала вокруг освобождения Рамиля Сафарова