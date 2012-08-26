На границе с Турцией уже скопились около шести тысяч сирийских беженцев

На границе Сирии и Турции скопились около шести тысяч сирийских беженцев, их количество ежедневно растет, передает Радио «Свобода».

Такой наплыв беженцев начался в начале минувшей недели после заявления главы МИД Турции Ахмета Давутогду о том, что Турция не сможет принять на своей территории более 100 тысяч сирийцев.

На сегодняшний день, по разным данным, в Турции находятся от 70 до 80 тысяч сирийцев, для которых разбиты 14 палаточных лагерей.

Турецкие власти предлагают организовать так называемые "зоны безопасности" на территории Сирии, где под патронажем международных сил могли бы укрыться все пострадавшие от насилия.

Из-за недостатка мест в лагерях беженцев временно закрыт КПП на сирийской границе в районе Онжупынар на юго-востоке Турции. Представитель местных властей сообщил, что пограничникам дан приказ пропускать только больных тяжелораненых или многодетных женщин с маленькими детьми. Большинство сирийцев - из Алеппо и Хамы, где продолжаются боевые действия. Люди сутками простаивают в очереди под палящим солнцем. Не хватает воды и еды. Все обозлены и бояться, что их не пустят в Турцию, добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. Его жертвами, по данным представителей ООН, стали 17 тысяч человек. Западные страны и ряд арабских государств добиваются ухода Президента Башара Асада, полагая, что это остановит насилие.

По данным ООН, за время конфликта более 200 тыс. сирийцев стали беженцами.