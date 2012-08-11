Сирийские беженцы уже обошлись США в 82 миллиона долларов

Как передает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент, сегодня в Стамбуле госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США еще выделят дополнительно 5 миллионов долларов на закупку гуманитарной помощи.

«США используют любую возможность, включая прямые дипломатические усилия, для обеспечения доступа гуманитарных организаций и предоставления помощи детям, женщинам и мужчинам, страдающим от конфликта… Общий объем выделенных США средств составляет примерно 82 миллиона долларов», - говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

Последний транш предназначен для закупки гуманитарной помощи для сирийских беженцев, временно проживающих на территории Турции.

По оценкам ООН, в гуманитарной помощи в Сирии в настоящее время нуждаются более полутора миллионов человек. На деньги США закупаются и поставляются нуждающимся продовольствие, вода, медикаменты, одежда, наборы личной гигиены и другие товары, необходимые пострадавшим в ходе конфликта. Помощь беженцам доставляется международными организациями при поддержке Турции, Иордании и Ливана.

На прошлой неделе Госдепартамент сообщил, что США также оказали помощь воюющей с правительственными войсками сирийской оппозиции на сумму в 25 миллионов долларов. По заверению внешнеполитического ведомства, на выделяемые средства для оппозиции закупается коммуникационное оборудование, медикаменты и предметы первой необходимости.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным представителей ООН, 16 тысяч человек. Западные страны и ряд арабских государств добиваются ухода президента Хасада Асада, полагая, что это остановит насилие.

Россия и Китай, напротив, опасаются, что внешнее вмешательство в ситуацию в Сирии и потеря государственности приведут к разрастанию конфликта.

Власти Сирии, в свою очередь, заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.