Государственный Флаг Украины установили на самой высокой горе в Косово

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, военнослужащие из состава национального контингента многонациональной тактической группы “East” сил КФОР осуществили восхождение на вершину Люботен – самую высокую гору в Косово, высотой 2 тысячи 498 метров над уровнем моря.

Свое восхождение на гору Люботен они посвятили Дню Государственного Флага Украины.

Во время спуска украинские миротворцы профессионально оказали первую медицинскую помощь одному из американских военнослужащих, который также осуществлял восхождение.