В Туркмении создана вторая партия
08:49, 22 августа 2012Мир
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В Туркмении формально прекратила существовать однопартийная система.
С 1991 года в Туркмении единственной правящей была Демократическая партия
В Туркмении создана вторая партия - ориентированная на деловые круги, сообщает радио «Свобода».
По данным государственного информационного агентства Туркмении, более 300 делегатов, представляющих разные бизнес-группы, провели в Ашхабаде учредительный съезд Партии промышленников и предпринимателей.
Ожидается, что на выборах в 2013 году в парламенте появятся депутаты от новой партии, хотя обозреватели считают, что это не приведет к заметной демократизации авторитарного режима в стране.
С 1991 года в Туркмении единственной правящей была Демократическая партия, созданная на базе распущенной коммунистической.
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