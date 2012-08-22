В Туркмении создана вторая партия - ориентированная на деловые круги, сообщает радио «Свобода».

По данным государственного информационного агентства Туркмении, более 300 делегатов, представляющих разные бизнес-группы, провели в Ашхабаде учредительный съезд Партии промышленников и предпринимателей.

Ожидается, что на выборах в 2013 году в парламенте появятся депутаты от новой партии, хотя обозреватели считают, что это не приведет к заметной демократизации авторитарного режима в стране.

С 1991 года в Туркмении единственной правящей была Демократическая партия, созданная на базе распущенной коммунистической.