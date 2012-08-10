Медведев: мы живем в офф-лайне

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Интернет искажает политическую картину в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе встречи с руководством партии «Единая Россия».

«Тот, кто полагает, что весь мир сконцентрировал в он-лайне, - тот очень сильно ошибается, мы живем в офф-лайне. И зачастую возникает искаженная картина, применимая вообще к политической жизни, когда фантомные вещи вылезают на первый план, и кажется, что вся страна думает только об этом», - сказал Д.Медведев.

По его мнению, если открыть любой сайт и пройтись по набору тем, возникнет ощущение, что россияне только этим занимаются. «Мы вообще этим не занимаемся и нам на это плевать, я имею в виду всех граждан страны, за исключением довольно узкой группы людей», - считает он.

При этом российский премьер подчеркнул, что это не означает, что таких тем не существует.

Д.Медведев считает, что нужно отличать реальную повестку дня от интернет-повестки дня.

При этом, по его мнению, необходимо отдавать приоритет прямому общению с гражданами.

Как сообщал УНИАН, после выборов в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года и выборов Президента РФ 4 марта российская оппозиция провела в стране ряд массовых акций протеста, причем их деятельность координировалась в первую очередь через Интернет, в частности социальные сети.