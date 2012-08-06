Pussy Riot в суде напомнили: панк-молебень - акция политическая, а не религиозная

Об этом сообщает Лента.ру.

Девушки рассказали, что их акция в храме Христа Спасителя имела исключительно политический смысл и оскорблять чувства верующих они не хотели.

Первой была допрошена Самуцевич. Она рассказала, что текст песни "Богородица, Путина прогони" является критикой властей.

Вслед за ней на вопросы отвечала Алехина. По ее словам, акцию Pussy Riot неправильно поняли, а из самих девушек сделали козлов отпущения. Алехина добавила, что участницы панк-группы придерживаются разных политических взглядов, однако их объединяет неприятие тоталитаризма. Выступление в храме Христа Спасителя, подчеркнула девушка, было продиктовано политическими идеями, а из уголовного дела политическую составляющую полностью убрали.

Третьей выступила Надежда Толоконникова. Она также заявила, что выступление в храме Христа Спасителя было политическим искусством, и обратила внимание на то, что это признается специалистами. Толоконникова подчеркнула, что при вынесении приговора нельзя не учитывать политические мотивы акции. Девушка рассказала, что группа Pussy Riot образовалась именно после того, как Владимир Путин объявил о своем намерении вновь стать президентом.

Все три девушки признали, что они участвовали в "панк-молебне" в храме Христа Спасителя, однако свою вину во вменяемом им преступлении - хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК РФ) - признавать отказались.