Подозреваемому в массовом убийстве в кинотеатре выдвинули 142 обвинения

Как сообщает ВВС Украина, Дж.Холмсу предъявлены обвинения по двум статьям за каждого из 12 убитых и 58 раненых на вечернем показе нового фильма о Бэтмене.

За каждого погибшего Дж.Холмса обвиняют в умышленном убийстве и убийстве с крайним безразличием. За каждого из 58 раненых его обвиняют в покушении на убийство.

К обвинениям добавили также незаконное хранение взрывных и зажигательных устройств и хранение оружия с целью осуществления убийства. Сообщают, что Дж.Холмс заминировал свою квартиру таким количеством взрывчатки, которого хватило бы для того, чтобы подорвать целый дом. Саперам и полиции понадобилось несколько дней на то, чтобы разминировать помещение.

Если 24-летнего американца признают виновным, ему будет грозить смертная казнь.

Согласно выдвинутым ему обвинениям, Дж.Холмс ворвался в кинотеатр во время показа фильма "Темный рыцарь: возрождение легенды" и устроил беспорядочную стрельбу по зрителям.

Адвокаты Дж.Холмса предоставили суду документы, согласно которым он состоял на учете у психиатра Денверского университета в Колорадо. Обвиняемый учился там в аспирантуре факультета нейробиологи, но запустил учебу перед инцидентом 20 июля.

Ожидалось также, что на слушаниях в понедельник суд рассмотрит просьбу адвокатов не рассматривать в качестве доказательства бандероль, которую Дж.Холмс отправил своему психиатру Линн Фентон.

Посылка была обнаружена среди почты в университете через три дня после стрельбы и содержала, как сообщают, детальные описания нападения – включая рисунок, на котором человечек стреляет в людей.

Защита добивалась от суда запрещения на рассмотрение подробностей, связанных с этой бандеролью, ссылаясь на конфиденциальность отношений врача и пациента. Однако рассмотрение этого момента 30 июля было отложено, сообщает "Denver Post".

Как считают журналисты, Дж.Холмс, скорее всего, будет настаивать на своей невменяемости.

Ранее прокуратура отмечала, что решение о том, будет ли она ходатайствовать о смертном приговоре, будет принято на протяжении нескольких недель.

Десять жертв стрельбы до сих пор находятся в больнице, четверо из них - в критическом состоянии.

На предыдущих слушаниях, 24 июля, Дж.Холмс выглядел дезориентированным, и не выражал никаких эмоций.

На последнем судебном заседании Дж.Холмс также выглядел сонным и безразличным. Создавалось впечатление, что ему тяжело сфокусировать взгляд.

Когда обвиняемого спросили, одобряет ли он задержку слушаний об освобождении его под залог, он наклонился к своему адвокату и вымолвил что-то похожее на "хорошо". Потом он тихо сказал судье: "Да".

На слушаниях присутствовали пострадавшие, пережившие стрельбу в кинотеатре, и родственники погибших.

Некоторые из людей, пришедших на заседание, надели футболки с изображениями Бэтмена. Среди них - Дон Лейдер, который сидел в восьмом ряду, когда началась стрельба. Он сказал телеканалу CNN, что с тех пор дважды посмотрел этот фильм.