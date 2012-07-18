Израиль обвинил Иран в организации взрыва автобуса в Болгарии

"Речь идет об иранском терроре. Иранцы в последнее время пытаются совершить теракты против израильских объектов в целом ряде стран... Израиль отреагирует на террор", - говорится в заявлении Б.Нетаньяху, которое распространила его канцелярия, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, сегодня в аэропорту "Сарафово" в болгарском городе Бургас был взорван автобус с израильскими туристами, которые прилетели из Тель-Авива отдохнуть на местном курорте "Солнечный берег". Всего в автобусе находились 40 туристов из Израиля, а также водитель.

Жертвами взрыва в автобусе стали, по сообщениям болгарских СМИ, от трех до семи израильских туристов, более 20 получили ранения.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на расследование теракта. Шоссе, ведущее из аэропорта "Сарафово"в "Солнечный берег", перекрыто полицейскими и бойцами жандармерии.