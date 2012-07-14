Названа причина смерти Арафата

Об этом говорится в документах, которые были обнародованы на сайте «Фонда Ясира Арафата» (Yasser Arafat Foundation).

Так, согласно заключению медиков из военного госпиталя Percy в парижском пригороде Кламар, датированному 18 ноября 2004 года, смерть экс-лидера Палестины наступила в результате обширного кровоизлияния в мозг. При этом медики обратили внимание на некоторые осложнения, которые могли сказаться на самочувствии Я.Арафата.

В частности, он страдал от заболеваний органов пищеварения, в том числе - от энтероколита. Что касается системы кровеобразования (гемопоэза) организма Я.Арафата, то специалисты диагностировали у него ДВС-синдром и гемофагоцитоз. Кроме того, болезнь сказалась на состоянии печени Я.Арафата. Отмечается, что в последние дни жизни он страдал от механической желтухи.

Заболевание повлияло и на нервную систему бывшего палестинского лидера. Врачи сообщили, что у Я.Арафата перед наступлением комы наблюдались также симптомы ступора (оцепенения).

При этом, согласно заключению медиков, несмотря на консультации со многими специалистами, установить изначальную причину заболевания Я.Арафата не представляется возможным.

Между тем в другом документе указано, что 12 октября Я.Арафата госпитализировали с диагнозом «вирусный гастроэнтерит». Через неделю после начала лечения, на помощь палестинским медикам прибыли их египетские коллеги, которые также подтвердили диагноз палестинских медиков. В итоге были назначены дополнительные обследования и новые медикаменты, благодаря которым Я.Арафат почувствовал себя лучше. Прибывшие из Туниса врачи также остановились на «вирусном гастроэнтерите», отметив у Я.Арафата осложнение в виде снижения уровня тромбоцитов в крови.

Пункция костного мозга позволила медикам предположить еще один диагноз экс-лидера Палестины — «реактивный гемофагоцитоз с симптомами миелодисплазии».

Как сообщалось, Я.Арафат был погребен в городе Рамалле, на Западном берегу реки Иордан, рядом со своей резиденцией «Муката», где он провел последние годы жизни.

Недавно катарский телеканал "Аль-Джазира" объявил об обнаружении в личных вещах Я.Арафата и пробах биологических жидкостей радиоактивного вещества полоний-210. Анализы по просьбе журналистов сделали ученые из Института радиофизики в швейцарском городе Лозанне.