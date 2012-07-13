Сирийские оппозиционеры заявляют о еще одном массовом убийстве
01:54, 13 июля 2012Мир
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Активисты сирийской оппозиции настаивают на том, что правительственные войска устроили очередное массовое убийство мирных граждан.
По непроверенным данным, количество жертв трагедии может превышать 200 человек, передает Reuters.
В штабе повстанцев журналистам сообщили, что армия проводила операцию по зачистке Тремсех, недалеко от г.Хама, от боевиков оппозиции. Для этого были использованы минометы, бронемашины, танки, а также боевые вертолеты. Под основной удар попали и мирные жители.
Реакции официального Дамаска пока не последовало.
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