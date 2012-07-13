Сирийские оппозиционеры заявляют о еще одном массовом убийстве

По непроверенным данным, количество жертв трагедии может превышать 200 человек, передает Reuters.

В штабе повстанцев журналистам сообщили, что армия проводила операцию по зачистке Тремсех, недалеко от г.Хама, от боевиков оппозиции. Для этого были использованы минометы, бронемашины, танки, а также боевые вертолеты. Под основной удар попали и мирные жители.

Реакции официального Дамаска пока не последовало.