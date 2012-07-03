Иран испытал ракету, способную достичь Израиля

Корпус стражей Исламской революции проводит в иранской пустыне Семан масштабные маневры "Великий пророк-7". Они совпали по времени с ужесточением международных санкций против Тегерана и началом очередного раунда консультаций о судьбе ядерных разработок Исламской республики, сообщает Newsru.co.il.

Цель учений – проверка боеготовности ракетных подразделений корпуса, точности и эффективности новых ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов иранского производства. Программа маневров предусматривает запуск сотен ракет по десяткам учебных целей.

Как сообщает агентство Fars, в качестве мишеней используются специально построенные копии военных баз потенциальных противников, прежде всего – США. "Авантюристы должны понять, что Корпус даст отпор попыткам запугать Иран и защитит наш народ от агрессии", - заявил командующий аэрокосмическими войсками КСИР Али Амир Хаджизаде.

По словам бригадного генерала Хаджизаде, в ходе учений будут испытаны и ракеты, предназначенные для борьбы с радарными системами потенциальных противников. Он сообщил, что они способны уничтожать объекты NATO в Турции, американские корабли в Персидском заливе и израильские установки "Железный купол".

Утром 3 июля в рамках учений был осуществлен запуск ракеты "Шихаб-3", радиус действия которой составляет 2.000 километров. Как отмечают эксперты, испытания ракеты призваны сигнализировать Израилю, что его территория находится в зоне досягаемости иранских ракет.

На нынешней неделе в Стамбуле пройдет очередной раунд переговоров по формуле "5+1", предметом которых являются иранские ядерные разработки. Накануне их открытия министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи предостерег международное сообщество от попыток загнать Тегеран в угол.

"У другой стороны нет выхода – она обязана прийти к соглашению с нами. Альтернатива ему – лобовое столкновение. Я не считаю, что оно отвечает интересам сторон, особенно учитывая последние изменения в регионе", - заявил он.