Сенсационный черновик Буша вызвал новую волну смеха

Вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась общеполитическая дискуссия. Организаторы сделали так, что непримиримые оппоненты Джордж Буш и Махмуд Ахмадинежад, требующий накануне права «словесной дуэли» с Бушем, выступали в разное время, и таким образом, не имели возможности встретиться.

Как и следовало того ожидать, очередное выступление Буша вызвало новую волну критики и шуток. На сей раз ошибку допустила сама администрация Белого дома, опубликовав неотредактированную версию его речи перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Теперь весь мир представляет, как президент США Джордж Буш борется за правильное произношение, читая труднопроизносимые для него слова по фонетической транскрипции. В опубликованном тексте разъясняется не только произношение названий других стран, таких как "Киргизстан", но даже имени французского президента Саркози. Имя главы оппозиции Мьянмы, Аун Сан Су Чжи, президент не смог правильно произнести, возможно потому, что в тексте не было соответствующей транскрипции.

Бывший спич-райтер президента США Дэвид Фрум (David Frum) подтвердил британской газете Times., что во всех президентских речах содержатся фонетические транскрипции, назвав опубликование неотредактированной версии "оплошностью".

РИА Новости