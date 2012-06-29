Столица Чечни может получить звание "Город воинской славы"

Она внесена в список десяти городов-кандидатов на это звание, который будет рассмотрен к 4 июля 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба руководства Чечни со ссылкой на заявление заместителя главы управления президента России по вопросам государственной службы и кадров Сергея Савченко.



В прошлом году с инициативой о присвоении Грозному звания "Город воинской славы" к руководству РФ обратилась Северо-Кавказская парламентская ассоциация. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал это обращение.