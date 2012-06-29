Страны еврозоны намерены создать полноценный монетарный союз

Об этом заявили на пресс-конференции после переговоров председатель Европейского Совета Герман ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, сообщает Радио Свобода.



Принято решение о том, что средства Европейского фонда финансовой стабильности могут быть использованы напрямую для повышения капитализации банков, страдающих от кризиса. На этом настаивала Испания, банковская система которой оказалась под угрозой.

Будет оказана и помощь Италии - снижением процентных ставок по ее облигациям.

В связи с этим Мадрид и Рим согласились поддержать одобренный ранее другими странами ЕС пакет мер, обеспечивающих экономический рост, объемом примерно в 120 миллиардов евро.



Как сообщил Баррозу, страны еврозоны договорились также начать работу по созданию полноценного монетарного союза и укреплению политического единства ЕС.



Сегодня обсуждение антикризисных мер продолжится на саммите ЕС с участием лидеров всех 27 стран, входящих в Евросоюз.