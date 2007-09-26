Президента Грузии обвиняют в заговоре с целью убийства

Бывший соратник Президента Грузии, экс-министр обороны Ираклий ОКРУАШВИЛИ заявил в телеэфире, что глава государства Михаил СААКАШВИЛИ вел с ним переговоры о возможной ликвидации известного бизнесмена Бадри ПАТАРКАЦИШВИЛИ, передает агентство «Новости-Грузия».

"В начале июля 2005 года между Президентом Грузии и мной состоялся разговор. Он прямо спросил, что ты думаешь о том, если бы мы избавились от нашей главной угрозы. Я спросил, что он подразумевает и он назвал лицо, которое и сегодня считает своей угрозой. И он мне наметил конкретный план устранения этого человека. Я не ответил ни да, ни нет, попросил время подумать. Я догадался, что это ловушка. Если бы я принял это решение и выполнил задание, на другой день убрали бы меня. Этот человек был ПАТАРКАЦИШВИЛИ", - сказал И.ОКРУАШВИЛИ в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Во вторник И.ОКРУАШВИЛИ на пресс-конференции пообещал в прямом эфире грузинского телевидения огласить серию фактов, свидетельствующих о коррупции и противозаконных действиях в высших эшелонах власти, отмечает РИА «Новости».

И.ОКРУАШВИЛИ сообщил, что в надежде, что представители США повлияют на М.СААКАШВИЛИ, он встретился с "человеком, который работал на американцев". По словам экс-министра обороны, "это был Заза ГОГАВА, ныне руководитель Генштаба вооруженных сил Грузии".

"Но реакция американцев запаздывала, СААКАШВИЛИ повторно потребовал устранить его (ПАТАРКАЦИШВИЛИ) в трехнедельный срок. Тогда я улетел в Турцию и встретился с одним человеком. Имя этого человека назвать не могу, это не гражданин Грузии. Результат был, СААКАШВИЛИ об этом больше не упоминал", - сказал И.ОКРУАШВИЛИ.

На пресс-конференции во вторник на своем первой встрече с прессой после ухода из правительства Грузии осенью прошлого года И.ОКРУАШВИЛИ объявил о создании оппозиционного движения «Для единой Грузии». Он подверг резкой критике действия руководства Грузии, а также обвинил представителей высшего эшелона власти, включая Президента, в коррупции и пообещал в самое ближайшее время рассказать в прямом эфире "о конкретных фактах коррупции, а также поручениях Президента о ликвидации различных влиятельных лиц".

Заявления И.ОКРУАШВИЛИ были восприняты представителями правящей партии как начало "войны компроматов". Один из лидеров парламентского большинства Грузии Георгий БОКЕРИЯ призвал не относиться всерьез к обвинениям бывшего соратника Президента.

Б.ПАТАРКАЦИШВИЛИ объявлен Россией в международный розыск вместе с Борисом БЕРЕЗОВСКИМ.