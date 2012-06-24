Выборы в Египте выиграл исламист
19:01, 24 июня 2012Мир
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Кандидат от "Братьев-мусульман"победил на выборах президента в Египте.
Мухаммед Мурси - новый президент Египта
Кандидат от ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси победил на первых после свержения Хосни Мубарака выборах главы государства в Египте, сообщил в субботу председатель Высшей комиссии по выборам президента Фарук Султан.
По его словам, за Мурси проголосовали 13,23 миллиона избирателей, что составило 51,7% от общего числа проголосовавших.
Его соперник - генерал ВВС и экс-премьер Ахмед Шафик - набрал 12,35 миллиона голосов, или 48,3%.
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