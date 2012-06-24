Выборы в Египте выиграл исламист

Кандидат от ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси победил на первых после свержения Хосни Мубарака выборах главы государства в Египте, сообщил в субботу председатель Высшей комиссии по выборам президента Фарук Султан.

По его словам, за Мурси проголосовали 13,23 миллиона избирателей, что составило 51,7% от общего числа проголосовавших.

Его соперник - генерал ВВС и экс-премьер Ахмед Шафик - набрал 12,35 миллиона голосов, или 48,3%.

РИА Новости