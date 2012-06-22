Путин: Если рубль шевелится, значит он живет

"Если рубль шевелится, значит он живет", - сказал Путин, комментируя по просьбе журналистов ситуацию с курсом российской валюты, сообщает РИА Новости.

"Есть здесь, конечно, некоторые настораживающие моменты, но есть и плюсы, потому что политика плавающего курса, которую частично пытается проводить Банк России, она сдерживает инфляцию и в известной степени предупреждает резкие шоки", - отметил он.

"Целиком перейти к политике плавающего курса мы сможем тогда, когда существенным образом диверсифицируем нашу экономику", - добавил Путин.

В мае-июне на фоне падения цен на нефть и оттока капитала из России, вызванных долговым кризисом в еврозоне, рубль значительно ослабел. Курс доллара прибавил около 4 рублей, а евро - примерно 2,5 рубля.