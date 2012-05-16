Принц Дании Фредерик с супругой приедут на матчи Евро во Львов

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на агентство Ritzau.

"Королевский двор прислушивается обычно к рекомендациям правительства, которое на данном этапе не планирует бойкотировать Евро-2012 в Украине, поэтому королевская чета будет принимать участие в турнире, как и планировала", - сказала пресс-секретарь королевского двора Лене Баллеби.

Сам принц Фредерик еще в марте этого года сообщил, что 17 июня планирует поехать на матч Дании с Германией во Львов вместе со своей женой, принцессой Мэри.

Команда Дании будет играть в Украине еще два матча: 9 июня в Харькове и 13 июня с Португалией во Львове.

Датское агентство также цитирует министра культуры и спорта Дании Уффе Элбаэка, который заверил, что преемник королевского престола не будет бойкотировать матчи Евро в Украине из-за дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

"Несмотря на политическую ситуацию, наш принц поедет к сохозяину Евро-2012, которого атакуют и критикуют", - отметило агентство.

Польские СМИ отмечают, что 43-летний принц Фредерик много лет интересуется спортом и активно им занимается.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел Европейского Союза на заседании 14 мая не принял никакого решения о бойкоте матчей Евро-2012 в Украине из-за дела Ю.Тимошенко, а представители соорганизатора мероприятия - Польши - заявили, что о нем даже не шла речь во время этой встречи.

Дания не входит в объединяющий 27 государств Евросоюз.