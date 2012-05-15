Кортеж Олланда по дороге на инаугурацию пропускал пешеходов

Как сообщает РИА «Новости», кортеж Ф.Олланда прибыл к Елисейскому дворцу около 10 утра (11.00 по киевскому времени). По дороге из XV округа Парижа, где проживал Ф.Олланд, его машина, несмотря на внушительное сопровождение, несколько раз останавливалась на красный свет светофоров, пропуская пешеходов.

У здания официальной резиденции главы государства Ф.Олланда встречали многочисленные зеваки и сторонники Николя Саркози, которые пришли проститься с уходящим президентом и скандировали "Спасибо, Николя!".

По красной дорожке Ф.Олланд пересек парадный двор Елисейского дворца, у ступеней перед входом в здание его встретил Н.Саркози. После короткого рукопожатия они удалились в кабинет, где уходящий президент должен передать своему преемнику "ядерные коды" и текущие дела.

Затем Н.Саркози покинет Елисейский дворец, а Ф.Олланд направится в зал для торжеств, где в присутствии гостей будет официально провозглашен президентом Французской Республики.