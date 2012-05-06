В центре Москвы начался Марш миллионов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, колону возглавляют российские оппозиционеры Борис Немцов, Михаил Касьянов и Сергей Удальцов.

Предполагается, что несогласные пройдут по улице Большая Якиманка до Болотной площади, где состоится митинг оппозиции.

Участники акции держат в руках флаги различных оппозиционных партий и движений, у многих на одежде белые ленты и белые цветы как символ несогласия с политикой действующих властей в России.

Время от времени участники скандируют: «Путин – вор», «Россия без Путина». «Милиция с народом - не служи уродам», «Жулики и воры – пять минут на сборы», «Путин – лыжи – Магадан», «Мы здесь власть».

Кроме этого, можно увидеть плакаты с надписями: «Поздравляю Путина с победой над Россией и узурпацией власти», «Хватит врать и воровать», «Не пустим вора в Кремль», «Путин для России – путы» и другие.

Перед началом шествия Б.Немцов заявил журналистам, что на акцию собрались настоящие патриоты России, которые не равнодушны к будущему страны. По его словам, собрались люди, которые хотят высказать свою позицию, и в дальнейшем акции оппозиции будут продолжены.

Как сообщалось, основные требования участников Марша миллионов – комплексная политическая реформа, реформа законодательства о выборах и проведение досрочных парламентских (до конца 2012 года) и президентских выборов (весной 2013 года).