В Хорватии начался «суд века»

Как сообщает РИА «Новости », этот процесс называют в Хорватии "судом века".

"Хорватское демократическое содружество" находилось у власти с 2003 по декабрь 2011 года. По версии следствия, в партии существовала двойная бухгалтерия и так называемый тайный фонд. Предполагается, что обвиняемые в период 2003-2009 годов незаконным образом извлекли из государственных компаний через частное агентство маркетинга "Фими медиа" порядка 10 млн евро, из которых около 4 млн было направлено в тайный фонд, а еще 2 млн присвоил бывший председатель ХДС, экс-глава правительства Иво Санадер. Текст обвинения составляет более 550 страниц, что является рекордом для хорватского правосудия.

Главными ответчиками по делу выступают сама партия как юридическое лицо, бывший председатель ХДС, экс-глава правительства И.Санадер и бывший пресс-секретарь ХДС и правительства Ратко Мачек. Все они в первый день процесса заявили, что отрицают вину.

В свою очередь, адвокат ХДС Даворин Будин во время вводной речи фактически возложил всю ответственность за существование в партии двойной бухгалтерии на И.Санадера. Юрист заявил, что глава партии не получал согласия от соратников на совершение незаконных действий, и что партия не извлекла выгоды от незаконного привлечения средств.

Ранее большинство фигурантов этого дела признали вину. Еще два человека, руководившие компаниями, сотрудничавшими с "Фими медиа", пошли на сделку со следствием. Они были приговорены к срокам 6 и 11 месяцев тюрьмы и должны возместить государству ущерб в размере 3,8 млн кун (около 510 тыс евро).

Защита обвиняемых намерена привлечь 200 свидетелей, прокуратура - 350. Ожидается, что показания в числе прочих будут давать экс-премьер и председатель ХДС Ядранка Косор, влиятельные хорватские предприниматели и артисты.