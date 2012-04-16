МВД России заявляет, что скоро назовет имена убийц Политковской
Работа по раскрытию убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской близка к завершению.
|МВД заявляет о скором раскрытии убийства Политковской. Фото с сайта europressa.com
Известная журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. В качестве основной следствие рассматривает версию, связанную с ее профессиональной деятельностью.
К уголовной ответственности по делу об убийстве журналистки в настоящее время привлекаются шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых, один из которых - Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.
Помимо этого, по словам Шутова, близка к завершению работа по раскрытию убийств учредителя и руководителя фирмы "Бета-Тэк" Павла Жиянова, после убийства которого со счетов РЖД было снято более 3 миллиардов рублей; а также проректора Современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова.
"Во всех этих делах наметились положительные сдвиги. Нераскрываемых преступлений нет. Тот, кто нарушает закон, всегда оставляет следы. И объявить имена убийц - дело времени", - сказал Шутов, не раскрывая деталей.