МВД России заявляет, что скоро назовет имена убийц Политковской

Об этом сообщает в понедельник главное управление уголовного розыска МВД России со ссылкой на слова замначальника управления Игоря Шутова, передает РИА -Новости.

Известная журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. В качестве основной следствие рассматривает версию, связанную с ее профессиональной деятельностью.

К уголовной ответственности по делу об убийстве журналистки в настоящее время привлекаются шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых, один из которых - Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.

Помимо этого, по словам Шутова, близка к завершению работа по раскрытию убийств учредителя и руководителя фирмы "Бета-Тэк" Павла Жиянова, после убийства которого со счетов РЖД было снято более 3 миллиардов рублей; а также проректора Современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова.

"Во всех этих делах наметились положительные сдвиги. Нераскрываемых преступлений нет. Тот, кто нарушает закон, всегда оставляет следы. И объявить имена убийц - дело времени", - сказал Шутов, не раскрывая деталей.