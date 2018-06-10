Франция: президент богатых против социалиста

Дело в том, что эти выборы - столкновение двух принципиально разных систем ценностей. Первая, которую представляют «правые» кандидаты Николя Саркози и Марин Ле Пен, базируется на ксенофобии, преклонении перед материальным успехом и пренебрежении к слабым. «Левые» - Франсуа Олланд и Жан-Люк Меланшон - ратуют за увеличение роли государства в жизни общества, социальную справедливость и солидарность. Выбор французов будет иметь крайне важное значение не только для Республики, но и всей Европы.

Президент bling-bling

«Я недавно был в США, и в одном из книжных магазинов Нью-Йорка наткнулся на путеводитель по Франции. Так вот, в последнем предложении вводной статьи было написано, что Саркози – президент bling-bling (любимец «желтой прессы», любитель показной роскоши, «гламура» - Авт.). Вот так американцы представляют себе мою страну!», - с досадой рассказал мне знакомый французский врач, получивший 10 лет назад образование в Йельском университете (США).

В 2007 году именно харизма, ораторские способности и решительность позволили Саркози достаточно легко победить на выборах. Однако буквально на следующий день после триумфа он начал неутомимо дискредитировать себя в глазах соотечественников. Наверное, даже неубедительная борьба с финансовым кризисом не нанесла такого ущерба его шансам на переизбрание, как некоторые собственные поступки.

Свою победу на президентских выборах 2007 года Николя Саркози отправился праздновать в Fouquet’s, один из самых дорогих ресторанов Парижа, в кругу друзей – богатейших людей страны. А ведь накануне – во время избирательной кампании – Саркози настойчиво убеждал народ в необходимости экономить. Многие французы восприняли такой поворот событий как личное оскорбление. Ведь в коллективном сознании глава Республики по-прежнему должен быть окружен ореолом аристократического благородства.

Затем последовали другие, не менее громкие и сокрушительные для репутации президента эпизоды: дело Woerth-Bettencourt о незаконном финансировании президентской кампании 2007 года из личных средств семьи Бетанкур, владеющей косметической империей L’Oréal; история с незаконным прослушиванием телефонных разговоров журналистов газеты Le Monde службой контрразведки, возглавляемой другом Саркози; попытка избрания старшего сына Жана на пост главы Совета по обустройству крупнейшего делового центра Европы – квартала Дефанс в Париже. Все эти и многие другие эксцессы могут стоить Саркози второго срока на посту президента.

До Саркози ни один из президентов Республики не осмеливался выставлять напоказ свою личную жизнь. Всем во Франции было известно, что, например, Франсуа Миттеран, будучи президентом, имел еще одну семью «на стороне». Это не было тайной ни для его окружения, ни для парижских журналистов. Однако, до самой смерти Миттерана никто не осмелился придать этот факт огласке, прежде всего из уважения к лидеру страны. Нынешний президент, кажется, сам ищет повод лишний раз громко заявить об интимных подробностях своей жизни. Перипетии разрыва со второй женой Сесилией, роман, а затем и брак с Карлой Бруни прошли чуть ли не перед объективами телекамер. «Эксгибиционизм» Саркози многих нервирует.

Президент богатых

Это, наверное, самая популярная в народе характеристика президента-кандидата. Богатые – слабость Саркози. Все миллардеры страны – его друзья, а с некоторыми он даже породнился. Например, Мартан Буиг, акционер и руководитель мощной бизнес-группы Bouygues, стал крестным младшего сына президента Луи. А старший сын Жан женился на внучке одного из основателей сети гипермаркетов электротехники Darty.

Привилегированный класс, несмотря на рост дефицита бюджета, получил несколько существенных подарков от президента. Например, уменьшение налога на наследство или сокращение в три раза налога на добавленную стоимость для ресторанов. Индустриальные предприятия были освобождены от налога на инвестиции (la taxe professionnelle), поступления от которого наполняли местные бюджеты. Налоговый заем в размере 30% на научные исследования и разработки, по данным Национальной Ассоциации по исследованиям и технологиям, дал позитивный эффект, - но, в тоже время, создал новую нишу для ухода от уплаты налогов для крупных бизнес-групп.

Решение о запрете на размещение рекламы до 20.00 на общественном телевидении было принято в обществе с одобрением. Однако эта мера поставила под удар финансовое благополучие общественных телеканалов и в тоже время сделала их более зависимыми от правительства, определяющего размер их бюджетов. Кроме того, ослабление конкуренции позволило увеличить доходы частным телеканалам (об этом в апреле написала Le Monde diplomatique). Крупнейший из них - TF1- принадлежит концерну Bouygues.

Когда же дело касается интересов простых рабочих, то президент не проявляет особой активности. Ему не удалось выполнить свои главные обещания о создании новых рабочих мест и предоставлении возможности «работать больше, чтоб зарабатывать больше». Очевидно, что в этом виноват и финансовый кризис. Однако именно бедные страдают большего всего, особенно занятые в промышленном производстве. Например, президент и пальцем не пошевелил, чтобы остановить «делокализацию» – перенос производства из Франции за рубеж. Так, концерн Renault, получивший во время кризиса серьезную поддержку со стороны правительства, запускает новое предприятие в Марокко. Логика решение проста - в этом североафриканском королевстве зарплата рабочего в четыре раза меньше, чем во Франции. Парадоксально, по мнению местных профсоюзов, выглядит и ситуация с металлургическим заводом ArcelorMittal в городе Флоранж на северо-востоке страны. Это предприятие рентабельно и даже имеет перспективы получить финансирование на модернизацию производства от Еврокомиссии, однако семья Миттал решила его закрыть. Мы в Украине знаем, что во многом благодаря жесткой позиции французского президента украинская власть отказалась от идеи, под предлогом невыполнения приватизационных обязательств, лишить в судебном порядке металлургический концерн контроля над «Криворожсталью». Логично предположить, что Саркози мог бы убедить руководство ArcelorMittal сохранить во Франции одно из последних металлургических предприятий. Вместо этого под стенами президентского Елисейского дворца полиции пришлось разгонять митинг отчаявшихся рабочих с помощью слезоточивого газа.

…Тем не менее, все это не мешает Саркози пафосно провозглашать на митингах: «Je suis candidat du peuple (Я кандидат от народа)!»

Верный союзник Ангелы Меркель, враг диктаторов и иммигрантов

Больше всего Саркози гордится своими победами на международной арене. Разгром Каддафи, поддержка свободных выборов в франкоговорящих странах Африки, жесткая позиция по отношения к Ирану и Сирии. Однако такая политика уже привела к серьезным негативным последствиям. Падение режима Каддафи дестабилизировало Сахаро-Сахельский регион (Северная Африка). Оружие, переданное восставшим против ливийского диктатора, попало в руки исламистов, связанных с Аль-Каидой. Теперь туареги, подстрекаемые джихадистами, добиваются провозглашения независимости северной части Мали. Эти события дестабилизирует политическую ситуацию в Нигере, Мавритании и Алжире и несут угрозу внешнеэкономическим интересам не только Франции, но и всего западного мира.

Но, большего всего Саркози гордится дружбой с немецким канцлером Ангелой Меркель, и их главной совместной победой - «спасением еврозоны». При этом, добиться от Германии реализации принципиального проекта - выпуска еврооблигаций - Франции так и не удалось. Этот финансовый инструмент помог бы сделать долги европейского валютного союза общими и тем самым снял бы напряжение в Греции и других проблемных странах еврозоны, вынужденных сегодня нещадно урезать государственные расходы, что крайне усугубляет социально-экономическое положение большинства их граждан. Это явное поражение французской дипломатии превратило Париж в «младшего партнера» Берлина – и данный факт раздражает очень многих французов.

С целью активизировать правый электорат, Саркози ужесточил свою публичную позицию по проблеме иммиграции. Президент даже поставил под вопрос существование Шенгенского договора, который, в нынешнем виде, якобы не защищает Францию от нелегальных иммигрантов.

Система высшего образования Франции - одна из лучших в мире - ежегодно привлекает десятки тысяч студентов со всех континентов. Несмотря на то, что государство испытывает дефицит в высококвалифицированных специалистах, министерство внутренних дел, возглавляемое Клодом Геантом (Claude Guéant), верным соратником Саркози, прекратило выдавать разрешения на работу иностранцам, получившим образование в лучших высших школах Республики.

Даже союзники президента просят его смягчить риторику по отношению к иммигрантам. «Кто бы выполнял коммунальные работы в парижском регионе, если бы не было африканцев?», - цитирует риторический вопрос влиятельного депутата от президентской партии «Союз за народное движение» (UMP) Пьер Меэнери издание L’Express. Однако, Саркози непреклонен, ведь его предвыборная тактика позволяет привлечь на свою сторону часть электората крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Страх социалистов

Несколько месяцев назад кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд являлся бесспорным фаворитом президентских выборов. Еще в январе, по прогнозам на первый тур выбор, его отрыв от действующего президента составлял около 5%. Сегодня же их шансы сравнялись - 27-28% голосов у каждого.

В прогнозах на второй тур социалист по-прежнему лидирует с результатом в 55%. Однако, отсутствие харизмы, твердости характера и опыта работы на высших государственных должностях могут склонить большинство французов вновь проголосовать за Саркози – далеко не блестящего президента, но великолепного кандидата. Французский Canal+ в своей популярной сатирической программе Les Guignols de l’info («Куклы») чуть ли не каждый день высмеивает панику, нарастающую в штабе социалистов.

Кто такой Франсуа Олланд?

Карьера Олланда – классика французской политики. Все началось с образования: три года на факультете права в Парижском университете, затем изучение экономики в Высшей школе коммерции (HEC Paris) и политики в парижской Science Po. Заключительный этап - элитарная l’ENA (Национальная школа администрации), которую закончила львиная доля высших государственных деятелей и крупных предпринимателей современной Франции. Именно в l’ENA Олланд получил связи, позволившие ему сделать карьеру в Соцпартии, венцом которой стало его избрание на высший партийный пост Первого секретаря (1997 по 2008 гг.). Именно в l’ENA он познакомился с Сеголен Руаяль, с которой прожил в гражданском браке около 30 лет. В 2007 году Руаяль представляла Социалистическую партию на президентских выборах, но проиграла во втором туре Николя Саркози. В том же году, в день второго тура парламентских выборов, пара Олланд-Руаяль официально объявила о разрыве отношений. Хотя фактически это произошло еще в 2006 году, когда новой спутницей жизни Олланда стала журналистка Валери Триервейлер (Valerie Trierweiler). Французская пресса пишет, что ее мать была кассиршей и у Валери голова кружится от идеи стать первой дамой Республики. Сегодня она принимает активное участие в предвыборной кампании возлюбленного, у нее даже есть свой кабинет в штабе Соцпартии. Очевидно, в случае победы Олланда, Валери будет играть значительную роль в политической жизни страны – как удалось заметить журналистам L’Express, его мобильный высвечивает «Mon amour» («Моя любовь»), когда она ему звонит.

Падение Стросс-Кана – звездный час Олланда

Год назад стартовали праймериз Социалистической партии. Доминик Стросс-Кан, на тот момент глава Международного валютного фонда, был их бесспорным фаворитом. Однако сексуальный скандал в отеле Sofitel поставил крест на его перспективах побороться за пост президента Республики и открыл дорогу другим партийным деятелям.

Праймериз социалистов получили широкое освещение в медиа. Французы могли в прямом эфире наблюдать баталии между однопартийцами-конкурентами, которые достаточно жестко критиковали друг друга. Франсуа Олланду пришлось выслушать много упреков за нерешительность и расплывчатость своей позиции, что оставило след в умах и сердцах избирателей. Сегодня лидеры Соцпартии стараются демонстрировать единство. Даже Сеголен Руаяль агитирует за Олланда. Неделю назад она появилась вместе с ним на митинге.

Новые рабочие места, новые налоги для богатых

«Я не люблю богатых», - сказал в 2007 году в ходе теледебатов Франсуа Олланд. В январе этого года он объявил, что его основной конкурент – это «мир финансов». В случае своего избрания кандидат от социалистов обещает положить конец практике ухода богачами от уплаты налогов, что поможет дополнительно привлечь в государственную казну несколько десятков миллиардов евро. Он также обещает обложить налогом в 75% ту часть доходов физических лиц, которая превышает 1 млн. евро.

Если Саркози последовательно уменьшает бюджетные расходы на заработную плату, то Олланд выступает за их увеличение. В течение последующих 5 лет он намерен создать дополнительно 60 тыс. рабочих мест в государственной системе образования. Он также обещает предоставить приоритетное право на профессиональное образование для молодежи из «проблемных кварталов» и бесплатные курсы французского для матерей-иммигранток, самостоятельно воспитывающих своих детей.

По многим другим принципиальным вопросам позиция Олланда расплывчата. В начале марта, во время интервью телеканалу France 2, он так и не смог дать внятный ответ на прямой вопрос ведущего о том слишком ли много, по его мнению, в стране иммигрантов. Какой будет его политика по вопросу зарплат и пенсий также не понятно – в случае своей победы Олланд обещает «провести переговоры с общественностью».

Вообще, уклончивость и неуловимость –отличительные черты кандидата от социалистов, что вряд ли нравится французам, предпочитающим видеть на посту главы Республики человека смелого и энергичного.

Кошмар Ангелы Меркель

Олланд - пламенный сторонник «Единой Европы». По его мнению, в период кризиса богатые страны еврозоны должны проявить большую солидарность с бедными. Он анонсировал, что в случае своей победы будет требовать пересмотра договора ЕС о бюджетной дисциплине (le pacte sur la discipline budgétaire de l’Union Européenne). Этот документ лежит в основе идеологии Германии по сокращению дефицита публичных финансов таких стран как Греция, Испания, Италия и в тоже время блокирует их экономический рост.

Примечательно, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни премьер-министр Великобритании Девид Камерон не нашли времени встретиться с Олландом во время его рабочего турне по Европе.

Британский еженедельник The Economist предполагает, что в случае своей победы Олланд мог бы сформировать союз «бедных стран Юга» против «богатых стран Севера» еврозоны с целью смягчения драконовских мер экономии, выпуска еврооблигаций и возобновления экономического роста. Остается открытым вопрос, хватит ли у него решимости пойти на этот шаг.

Кандидаты - экстремалы

Настоящий сюрприз предвыборной гонки во Франции – это Жан-Люк Меланшон, лидер «Левого фронта» (Fronte de gauche). Пламенные речи, изобличающие социальное неравенство и доминирование капитала, взметнули его рейтинг с 6,5% в январе до почти 15% в начале апреля.

Парадокс, но во многом именно «левак» Меланшон отбирает голоса у крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. О том, что собой представляет «Национальный фронт» ясно продемонстрировало нашумевшее заявление ее лидера о том, что в Париже продается только лишь говядина-аляль (Halal), что якобы нарушает права граждан, не исповедующих ислам. Видимо, французы не считают перебои со свининой проблемой – рейтинг Ле Пен с января по апрель упал с 21,5% до 15%.

Уже сейчас очевидно, что «экстремальные» кандидаты уже не смогут пробиться во второй тур. Интрига лишь в том, кому же достанутся голоса их сторонников.

Саркози не без успеха старается очаровать крайне правых избирателей, хотя сама Марин Ле Пен ни за что не выступит с поддержкой нынешнего президента.

Также Саркози успешно ведет переговоры о своей поддержке во втором туре с «центристом» Франсуа Байру, пятым по популярности кандидатом. Предмет торгов – портфель премьер-министра для Байру в случае переизбрания Саркози.

Несмотря на то, что Жан-Люк Меланшон критикует социалистов, однажды он все же заявил, что во втором туре стоит голосовать за «левого кандидата». Но, проблема для Олланда в том, что многие сторонники Меланшона могут попросту отказаться голосовать во втором туре. Слишком уж яркий контраст между резким и энергичным лидером «Левого фронта» и мягким, конформным кандидатом от социалистов.

Исламские радикалы – надежда Саркози

Трагедия в Тулузе, унесшая жизни троих детей и преподавателя еврейской школы, взбудоражила общественность. На несколько дней все забыли о выборах. Саркози очень точно сыграл свою роль защитника нации, оседлав любимого конька Джорджа Буша-младшего и Владимира Путина. Сейчас даже убийство подозреваемого «тулузского стрелка» Мохаммеда Мера, которое можно считать провалом спецслужб, многими французами воспринимается как заслуженное возмездие.

События в Тулузе позволили президенту-кандидату актуализировать свою любимую тему внутренней безопасности. Проблемы экономики – конек Олланда - временно отступили на второй план. Как только завершился траур по погибшим, полиция активизировала свои действия по борьбе с «исламским экстремизмом». 10 человек были арестованы – общество защищено. И не важно, что самый большой проступок большинства задержанных – митинг протеста двухгодичной давности против израильско-американской политики под рестораном «Макдональдс».

P.S.

…Полдень. Ярко светит солнце. Я жду автобус на остановке в центре небольшого города Нанси на северо-востоке Франции. У меня в руках свежий номер ежедневника Le Monde. На скамейку рядом со мной присаживается ухоженная дама в норковой шубе и с сумочкой Louis Vuitton.

- Простите месье, Вы иностранец? – обращается она ко мне.

- Да, а с чего Вы взяли?

- Это очевидно – наша молодежь не читает о политике.

- А что Вы думаете об этих выборах?

- Только не спрашивайте, за кого я буду голосовать.

- Договорились!

- Олланд говорит правильные вещи, но он mou («тряпка»)! От Саркози мы уже устали, тем не менее, он plus crédible (заслуживает большего доверия)…

Егор Гаврилов