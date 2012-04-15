Янукович завтра уедет в Иорданию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В ходе визита глава Украинского государства проведет встречи с Королем Иордании Абдаллой ІІ, премьер-министром страны Ауном аль-Хасавне и руководством Парламента Иордании.

Во время переговоров стороны уделят особое внимание наиболее актуальным вопросам украинско-иорданского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В рамках визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, в частности, в сельскохозяйственной, инвестиционной и гуманитарной отраслях.

Президент Украины также планирует принять участие в работе украинско-иорданского бизнес-форума.