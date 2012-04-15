Янукович завтра уедет в Иорданию
19:00, 15 апреля 2012Мир
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Президент Украины Виктор Янукович 16-17 апреля совершит официальный визит в Иорданское Хашимитское Королевство.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
В ходе визита глава Украинского государства проведет встречи с Королем Иордании Абдаллой ІІ, премьер-министром страны Ауном аль-Хасавне и руководством Парламента Иордании.
Король Иордании Абдалла II - потомок пророка Мухаммеда в 43-м колене - с женой, королевой Ранией и детьми: принцем Хуссейном, принцессами Иман и Салмой и принцем Хашемом (на руках)
Во время переговоров стороны уделят особое внимание наиболее актуальным вопросам украинско-иорданского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В рамках визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, в частности, в сельскохозяйственной, инвестиционной и гуманитарной отраслях.
Президент Украины также планирует принять участие в работе украинско-иорданского бизнес-форума.
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