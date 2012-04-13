Азаров назвал Литву окном в Европу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с представителями бизнес-кругов Литвы в Вильнюсе.

«Мы приветствуем ваш бизнес в Украине и приветствуем, когда наши бизнесмены работают в Литве. Для нас Литва – это окно в ЕС», - отметил Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что украинское правительство со своей стороны прислушивается к предложениям бизнеса по налаживанию благоприятных условий для работы и вложения инвестиций.

«Я хочу услышать от вас предложения, что правительство еще может сделать для того, чтобы бизнесу было проще работать в Украине», - сказал Н.Азаров.