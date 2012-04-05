Посол США открыл «Окно в Америку»

Как передает корреспондент УНИАН, проект “Окно в Америку” воплощает в жизнь Отдел прессы, образования и культуры Посольства США в Украине.

В рамках проекта библиотека получила коллекцию книжек, онлайновую базы данных и коллекции документальных и классических американских художественных фильмов, а также компьютеры с подключением к интернету, телевизор и DVD-проигрыватель. Все это размещено в отдельном помещении библиотеки. Стоимость оборудования составляет 30 тыс. дол. Это уже 29-й центр “Окно в Америку”, открытый в Украине.

Д.Теффт отметил, что посетители Хмельницкой областной библиотеки благодаря этому проекту смогут изучать американскую культуру.

Справка УНИАН. Проект “Окно в Америку” призван способствовать взаимопониманию между США и Украиной путем реализации разнообразных культурных и образовательных программ, предоставления актуальной информации о США: бизнес, образование, программы обменов и помощи и пр., изучение английского языка.