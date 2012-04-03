В действительности Евро обойдется Польше в 1,5 млрд долларов

Об этом говорится в рапорте польского Института глобализации (Instytut globalizacji, IG), посвященном проведению в Польше Евро-2012.

Эксперт IG Марек Лангалис в своем исследовании отмечает, что для подготовки к еврочемпионату польской власти достаточно было построить стадионы и часть городской инфраструктуры.

«Остальные инфраструктурные расходы были включены (в бюджет Евро-2012) согласно желаниям органов местной власти и чиновников министерств больше реальных потребностей», - пишет автор более 40- страничного рапорта.

По его данным, свыше 90% необходимых инвестиций в еврочемпионат или 1,4 млрд. долларов поглотило строительство и реконструкция стадионов в четырех городах-организаторах мероприятия.

Эксперт замечает, что объявленные властями городов-организаторов бюджеты подготовки к Евро 2012 составляли от около 1 до 2 миллиардов долларов: меньше всех - Познань, больше всех – Варшава.

Трое из четырех городов-организаторов чемпионата не реализовали даже половины всех задекларированных инвестиций, только Вроцлав выполнил план на 75%.

Автор замечает, что основная часть инвестиций около 30 миллиардного бюджета, почти 80% которого планировалось направить на развитие инфраструктуры в стране, практически не имеет никакой связи с проведением в Польше в начале лета в этом году Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, по оценкам польского правительства, подготовка Польши к Евро-2012 обойдется стране в почти 90 млрд. злотых (1USD=3,1PLN).

По данным компании PL2012, правительство и местные органы власти должны были профинансировать 60% всех инвестиций, а 40% должен был добавить в рамках разных программ помощи Европейский Союз, членом которого с 2004 года является Польша.

Ранее представители польской власти заявляли, что организация Польшей Евро-2012 позволила мобилизовать усилия и завершить много запланированных инфраструктурных инвестиций раньше, чем если бы это произошло без еврочемпионата.