МИД России просит не торопить Путина с ответом

В Министерстве иностранных дел РФ отмечают, что до инаугурации Владимира Путина преждевременно говорить о его зарубежных визитах в качестве Президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

«Давайте дождемся инаугурации избранного Президента, а потом будем говорить о внешнеполитических планах», - сказал А.Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Нижнем Новгороде министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что рассчитывает, что новоизбранный Президент РФ свой первый визит осуществит в Украину.

«В Украине все бы были рады приветствовать Президента РФ после его избрания с первым визитом, но решение естественно должно приниматься главой государства России», - сказал К.Грищенко.

На выборах Президента РФ 4 марта победил премьер-министр России В.Путин.

Инаугурация В.Путина запланирована на 7 мая.