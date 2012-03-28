МИД России просит не торопить Путина с ответом
«Давайте дождемся инаугурации избранного Президента, а потом будем говорить о внешнеполитических планах», - сказал А.Лукашевич
В Министерстве иностранных дел РФ отмечают, что до инаугурации Владимира Путина преждевременно говорить о его зарубежных визитах в качестве Президента России.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.
«Давайте дождемся инаугурации избранного Президента, а потом будем говорить о внешнеполитических планах», - сказал А.Лукашевич.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Нижнем Новгороде министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что рассчитывает, что новоизбранный Президент РФ свой первый визит осуществит в Украину.
«В Украине все бы были рады приветствовать Президента РФ после его избрания с первым визитом, но решение естественно должно приниматься главой государства России», - сказал К.Грищенко.
На выборах Президента РФ 4 марта победил премьер-министр России В.Путин.
Инаугурация В.Путина запланирована на 7 мая.