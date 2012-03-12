В Сирии - массовое убийство детей и женщин

В городе Хомс, который уже около года является центром народных выступлений против режима Президента Сирии Башара АСАДА, найдены тела 47 убитых женщин и детей.

Как сообщает радио «Свобода», обнаружены тела 26 детей и 21 женщины. На некоторых телах есть следы издевательств.

По сообщению DPA, убийства были совершены вечером 11 марта.

Отмечается, что государственное телевидение обвиняет в убийстве этих людей так называемые «вооруженные террористические группировки», которые якобы похитили и убили жителей Хомса, а впоследствии провели съемку, чтобы дискредитировать сирийских военных.

В то же время, информирует радио «Свобода», после двухдневных переговоров с Президентом Б.АСАДОМ и другими сирийскими руководителями специальный посланец ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи АННАН покинул страну без соглашения о прекращении насилия.

Однако К.АННАН выражает оптимизм по поводу перспектив такой договоренности. «Да, это будет тяжело, но мы должны иметь надежду. Я настроен оптимистически по нескольким причинам. Почти каждый сириец, которого я встречал, хочет мира и прекращения насилия. Они хотят иметь перспективу в своей жизни», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ООН обвинила Сирию в преступлениях против человечности. По данным правозащитных организаций, с начала антиправительственных выступлений в Сирии в марте 2011 года в стране погибло свыше 7,5 тыс. человек.