Пенсионер бросил в министра финансов Греции пачку йогурта
Продемонстрировавший хладнокровие Венизелос сменил запачканный костюм и вскоре после этого выступил перед собравшимися с трибуны.
Министр финансов Греции Эвангелос ВЕНИЗЕЛОС подвергся в субботу нападению пенсионера, который бросил в него пачку густого греческого йогурта.
Как передает Афинское агентство новостей, инцидент произошел на партийной конференции левоцентристской партии ПАСОК. Продемонстрировавший хладнокровие Э.ВЕНИЗЕЛОС сменил запачканный костюм и вскоре после этого выступил перед собравшимися с трибуны.
Нападение на министра совершил рядовой член партии - пенсионер, недовольный снижением своей пенсии. Помощники министра заявили, что на него напал «человек, испытывающий определенные проблемы».
Э.ВЕНИЗЕЛОС, который играет ведущую роль в переговорах с международными кредиторами Греции и процессе списания греческого долга, претендует на пост лидера партии.
Греческие политики на протяжении последних месяцев многократно подвергались нападению простых граждан. Политиков забрасывали йогуртом, яйцами и апельсинами, в некоторых случаях не обходилось и без рукоприкладства.