Пенсионер бросил в министра финансов Греции пачку йогурта

Министр финансов Греции Эвангелос ВЕНИЗЕЛОС подвергся в субботу нападению пенсионера, который бросил в него пачку густого греческого йогурта.

Как передает Афинское агентство новостей, инцидент произошел на партийной конференции левоцентристской партии ПАСОК. Продемонстрировавший хладнокровие Э.ВЕНИЗЕЛОС сменил запачканный костюм и вскоре после этого выступил перед собравшимися с трибуны.

Нападение на министра совершил рядовой член партии - пенсионер, недовольный снижением своей пенсии. Помощники министра заявили, что на него напал «человек, испытывающий определенные проблемы».

Э.ВЕНИЗЕЛОС, который играет ведущую роль в переговорах с международными кредиторами Греции и процессе списания греческого долга, претендует на пост лидера партии.

Греческие политики на протяжении последних месяцев многократно подвергались нападению простых граждан. Политиков забрасывали йогуртом, яйцами и апельсинами, в некоторых случаях не обходилось и без рукоприкладства.