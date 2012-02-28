Улицу в Милане назовут именем убитой российской журналистки

Городской совет Милана решил назвать одну из улиц или площадей именем российской журналистки Анны Политковской. Соответствующее решение было принято на заседании 28 февраля, сообщает издание Il Tempo.

Таким образом парламентарии решили отметить вклад убитой корреспондентки "Новой газеты" в защиту прав человека и ее работу на Кавказе. Инициатором увековечивания памяти А.ПОЛИТКОВСКОЙ выступили активисты правозащитной организации AnnaViva, уточнила в беседе с "Эхом Москвы" пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда ПРУСЕНКОВА.

В то же время, московские власти, по словам представительницы издания, пока разрешили только установку мемориальной доски А.Политковской на здании редакции "Новой газеты".

По информации Ленты.ру, в 2009 году именем А.Политковской была названа улица в итальянском городе Феррара. Кроме того, в Риме есть площадь, названная в память о российской журналистке. Она расположена в парке Вилла Дории-Памфилии. Улица А.Политковской есть в Тбилиси. Кроме того, в ее честь назвали один из залов Европарламента.

А.ПОЛИТКОВСКАЯ была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в октябре 2006 года. Организаторы и исполнители преступления были установлены следствием; они предстали перед судом, но были оправданы. Дело вернули на доследование. Заказчик преступления до сих пор официально не назван.