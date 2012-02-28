В России разбился новый истребитель Су-30 МК2, экипаж катапультировался.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, сегодня экипаж самолета Су-30 МК2 выполнял приемно-сдаточное испытание (полет по маршруту и разгон до максимальной приборной скорости на высоте 3000 км) в простых метеоусловиях. При выполнении режима разгона до максимальной приборной скорости в 10.20 мск командир экипажа доложил на пункт управления полетами о пожаре в правом двигателе. После чего руководитель полетами незамедлительно отдал команду экипажу на катапультирование.

«Падение самолета произошло в 140 км к северу от г. Комсомольска-на-Амуре в горно-лесистой местности, члены экипажа катапультировались. Жертв и разрушений на земле нет. Военные следователи принимают все меры к установлению причины произошедшего», - говорится в сообщении.

Самолет являлся собственностью ОАО «КнААПО».

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Комсомольскому-на-Амуре гарнизону по факту падения истребителя Су-30 МК2, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).