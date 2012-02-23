Кронпринцесса Швеции родила первенца

Наследная принцесса Швеции Виктория в возрасте 34 лет родила первенца - девочку, сообщает РИА Новости.

"Она появилась на свет сегодня в 04.26" - сказал утром 23 февраля на пресс-конференции в Каролинской больнице супруг Виктории - принц Даниэль, добавив, что рост новорожденной - 51 сантиметр и вес 3 килограмма 280 грамм.

"Кронпринцесса чувствует себя хорошо. Сам я сильно переживал", - сказал шведский принц, отвечая на вопросы журналистов о самочувствии пары.

Кронпринцесса Виктория является старшей дочерью короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Она родилась 14 июля 1977 года. Ее средний брат принц Карл Филипп родился 13 мая 1979 года, и младшая сестра принцесса Мадлен - 10 июня 1982 года.

Виктория остается пока единственной из троих детей королевской пары, вышедшей замуж.

Супругом кронпринцессы стал в июне 2010 года Даниэль Вестлинг - "парень из народа", который вырос в обычной шведской семье среднего класса в местечке Окельбу на северо-востоке страны. Виктория познакомилась с будущим мужем в 2002 году в эксклюзивном фитнес-клубе Стокгольма, совладельцем которого он был. Он же и стал ее тренером.