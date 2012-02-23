В Афганистане отрезали голову журналисту

На юго-востоке Афганистана, в провинции Пактика во вторник вечером был найден обезглавленным 25-летний местный радиожурналист Самид Хан Бахадарзаи, сообщает Радио Свобода.



По информации властей, во вторник ему позвонил неизвестный человек, после чего журналист ушел на встречу с ним, а через несколько часов его тело было обнаружено недалеко от его дома в городе Ургун.



В прошлом журналисты не раз становились жертвами боевиков-талибов, которые были недовольны тем, как освещаются события в стране. Однако на этот раз представитель талибов заявил агентству "Афганская исламская пресса", что к данному убийству они не причастны.