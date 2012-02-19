МИД РФ требует от Латвии объяснений

В российском МИД результаты референдума в Латвии относительно предоставления русскому языку статуса второго государственного считают такими, которые обнаружили "серьезность проблемы". "Высокая активность на референдуме граждан Латвии, которые считают русский язык родным, наглядно свидетельствует об их несогласии с курсом на построение моноэтнического общества. При этом итоги референдума далеко не в полной мере отображают настроения в стране. Это связано с тем, что права на выражение своего мнения были лишены 319 тыс. человек так называемых "неграждан", - сообщил официальный представитель МИД России А. Лукашевич.

"Вызывает также удивление, что латвийский ЦИК по рекомендации МИД страны не предоставил делегации Общественной палаты России статуса наблюдателей на референдуме. Мы потребовали от латвийской власти объяснений. Считаем, что речь идет об игнорировании Ригой своих международных обязательств", - говорится в сообщении, которое размещено на сайте МИД России.

Напомним, в субботу 18 февраля в Латвии состоялся референдум относительно предоставления русскому языку статуса государственного. Около 75% граждан страны высказались против.

Тиждень