В Румынии на дискотеке прогремели два взрыва: есть пострадавшие

Два взрыва прогремели на дискотеке в городе Сигету-Мармацией на севере Румынии, ранения получили 17 человек.

Официально причина взрыва объявлена ​​не была, представитель местных властей сообщил, что версия утечки газа - наиболее вероятная.

Возможно, утечка произошла в офисе, который расположен над диско-клубом. В результате первого взрыва в клубе пострадали семь человек.

Второй взрыв прогремел через час, когда в клубе уже работали аварийные службы и сотрудники полиции, приехавшие расследовать обстоятельства взрыва.

Во время второго взрыва пострадали 10 человек, включая пожарных и двух офицеров полиции.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, тяжелораненых отвезли в клинику Бухареста.

ТСН