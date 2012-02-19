В Румынии на дискотеке прогремели два взрыва: есть пострадавшие
16:46, 19 февраля 2012Мир
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Второй - когда уже работали спасатели
Два взрыва прогремели на дискотеке в городе Сигету-Мармацией на севере Румынии, ранения получили 17 человек.
Официально причина взрыва объявлена не была, представитель местных властей сообщил, что версия утечки газа - наиболее вероятная.
Возможно, утечка произошла в офисе, который расположен над диско-клубом. В результате первого взрыва в клубе пострадали семь человек.
Второй взрыв прогремел через час, когда в клубе уже работали аварийные службы и сотрудники полиции, приехавшие расследовать обстоятельства взрыва.
Во время второго взрыва пострадали 10 человек, включая пожарных и двух офицеров полиции.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, тяжелораненых отвезли в клинику Бухареста.
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