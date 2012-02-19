Российские священники придумали предвыборный молебен

Ряд российских священников, обеспокоенных непростой предвыборной ситуаций в стране, решили составить специальный молебен о вразумлении властьпридержащих и о благополучном устроении жизни в России, сообщает NEWSru.

"Выборы сами по себе не дают для населения никакого серьезного результата не только в Америке, но в России. Значимые изменения происходят в зависимости от духовного состояния народа: Если же мы вовсе не усердствуем в прошениях наших о нужной власти, а лишь злословим, посмеиваясь над немощными действиями политиков, то почему мы должны ожидать от Господа благоустроения общества и государства?", - отмечают священнослужители в своем обращении.

В тексте предлагаемого молебна, в частности, есть такое прошение, как привести "ко правлению мужей мудрыхъ и благоразумныхъ, аще возможно и святыхъ, не своего ищущихъ, но к деланию богоугодному и народу нашему спасительному".

Только в молитвенном обращении к подлинному источнику власти - Богу, уверены священнослужители, "народ наш преодолеет ограниченность "выборов" и получит надежду в современных условиях обрести достойную власть от Бога".

Эту инициативу предлагается рассмотреть на общецерковном уровне. Молебен, посвященный "утверждению общего благого властного порядка в Отечестве", предлагается использовать не только по случаю выборов в высшие органы власти, но и "в каждом отдельном случае, хотя бы при смене начальника управы".